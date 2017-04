Britische Polizei verhaftet Mann nach Säure-Attacke in Londoner Nachtklub

Quelle: Sputnik Britische Polizei verhaftet Mann nach Säure-Attacke in Londoner Nachtklub

Die britische Polizei hat einen Mann verhaftet, der am 17. April eine toxische Substanz in einem Londoner Nachtklub versprüht haben soll, berichtet RIA Nowosti. Nach Angaben des Scotland Yard handelt es sich bei dem Verdächtigen um den 25-jährigen Arthur Collins. Die Festnahme fand am Samstagabend in der Stadt Rushden der Grafschaft Northamptonshire statt. Die Polizei nahm auch weitere drei Personen in Gewahrsam. Zwei von ihnen wurden kurz darauf wieder auf freien Fuß gesetzt.