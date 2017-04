Tod von zwei Drogenbossen verursacht Unruhen in Mexiko

Quelle: Reuters

Zwei einflussreiche Bosse mexikanischer Drogenkartelle sind bei Gefechten mit Sicherheitskräften im Grenzgebiet zu den USA getötet worden. Bei ihnen handelt es sich um Julián Manuel Loisa Salinas, Chef des Cártel del Golfo in der Stadt Reynosa, und um Francisco Carreón, Chef des Kartells Los Zetas in der Region. Die Kriminellen wurden erschossen, als die Polizei sie festzunehmen versuchte. Kurz nach dem Tod von Julián Manuel Loisa Salinas brachen in Reynosa im Bundesstaat Tamaulipas Unruhen aus.