Quelle: Reuters Frankreich wählt Staatsoberhaupt

An diesem Sonntag findet in Frankreich die erste Runde der Präsidentenwahlen statt. Insgesamt treten in der ersten Runde elf Kandidaten an. Zum Urnengang sind ungefähr 47 Millionen Franzosen aufgerufen. Nach den Terroranschlägen der vergangenen Jahre wählt das EU-Land erstmals unter den Bedingungen des Ausnahmezustands. Mehr als 50.000 Polizisten und 7.000 Soldaten schützen die Stimmabgabe.