Wissenschaftler demonstrieren weltweit für Forschungsfreiheit

Quelle: Reuters Wissenschaftler demonstrieren weltweit für Forschungsfreiheit

Für die Freiheit der Wissenschaft sind am Samstag Tausende Menschen weltweit auf die Straße gegangen. Bei dem sogenannten "March for Science" in Neuseeland machten sich Hunderte Wissenschaftler und ihre Unterstützer unter anderem für den Klimaschutz stark. Auch in Australien demonstrierten Tausende mit Solgans wie "Die Wissenschaft hat keine Agenda" und "Schützt die Stimme der unabhängigen Forschung", berichtet die Deutsche Presse-Agentur.