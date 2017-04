Französische Überseegebiete wählen neues Staatsoberhaupt

Quelle: www.globallookpress.com

Am Samstag hat auf der französischen Inselgruppe Saint-Pierre und Miquelon vor der kanadischen Ostküste die Wahl eines neuen französischen Staatsoberhaupts begonnen. In dem französischen Überseegebiet leben nach Auskunft der örtlichen Behörden rund 5.000 Wahlberechtigte. Auch stimmberechtige Einwohner von Französisch-Guyana in Südamerika, auf den französischen Karibikinseln sowie in Französisch-Polynesien im Pazifik sind schon am Samstag aufgerufen, ihre Stimmen abzugeben.