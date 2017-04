Kuba und Marokko nehmen diplomatische Beziehungen wieder auf

Quelle: www.globallookpress.com

Kuba und Marokko haben ihre diplomatischen Beziehungen wiederhergestellt. Wie der kubanische Sender Radio Havana berichtet, wollen die beiden Staaten nun wieder die bilateralen Beziehungen und die Zusammenarbeit im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich entwickeln. Das Abkommen wurde in der kubanischen UN-Vertretung in New York unterzeichnet.