Österreicher radelt in zwei Tagen quer durch Kuba

Der österreichische Extremsportler Jacob Zurl ist in zwei Tagen quer durch Kuba geradelt. Für die 1.450 Kilometer von Punta de Maisí im äußersten Osten der Karibikinsel bis zum westlichsten Punkt in Cabo de San Antonio benötigte er 58 Stunden und 48 Minuten. Der Extremsportler wollte bereits 2015 nonstop durch Kuba radeln. Allerdings hatte er damals beim Training in der Hauptstadt Havanna Denguefieber bekommen und musste den Versuch abbrechen.