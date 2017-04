Russische Militärs verteilen humanitäre Hilfe und Medikamente in Syrien

Quelle: Sputnik

In den vergangenen 24 Stunden hat das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien acht humanitäre Operationen in den Gouvernements Aleppo, Dera und as-Suwaida durchgeführt. Im nordsyrischen Aleppo wurden unter der Bevölkerung 2.500 warme Mahlzeiten, 150 Lebensmittelsets und 1.800 Kilo Brot verteilt. Insgesamt bekamen 3.500 Syrer humanitäre Hilfe mit einem Gewicht von 6,1 Tonnen.