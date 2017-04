Fähre rammt Hafenmole auf Gran Canaria

© Twitter / @NNGGranCanaria Fähre rammt Hafenmole auf Gran Canaria

Eine Fähre der Reederei Armas hat am Freitagabend die Hafenmole in Las Palmas de Gran Canaria gerammt und beschädigt. Das Schiff lief in der Hauptstadt von Gran Canaria aus und nahm Kurs auf Teneriffa, als seine Triebwerke bei dem Manöver plötzlich versagten, berichtet die Zeitung El País. Die Strömung trieb dann die außer Kontrolle geratene Fähre gegen den Kai.