USA töten Vertrauten von IS-Chef bei Boden-Einsatz in Syrien

Quelle: Reuters USA töten Vertrauten von IS-Chef bei Boden-Einsatz in Syrien (Archivbild)

Die USA haben nach eigenen Angaben bei einer Boden-Operation in Syrien einen hochrangigen IS-Kämpfer und Vertrauten des Extremisten-Anführers Abu Bakr al-Baghdadi getötet. Der vermutlich aus Usbekistan stammende Abdurachmon Usbeki sei an der Planung des Anschlags auf einen Nachtclub in Istanbul mit 39 Toten beteiligt gewesen, teilte ein Sprecher des US-Zentralkommandos am Freitag mit. Er sei am 6. April in der Nähe von Majadin getötet worden. Es habe sich nicht um einen Luftangriff gehandelt.