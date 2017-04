Statistikamt: Deutschland verzeichnet niedrigste Einbürgerungsquote in der EU

In Deutschland werden im EU-Vergleich vergleichsweise wenige Ausländer eingebürgert. Durchschnittlich seien 2015 in der Europäischen Union 2,4 Staatsangehörigkeiten je 100 ansässige Ausländer verliehen worden, teilte das Statistikamt Eurostat am Freitag mit. In der Bundesrepublik habe die sogenannte Einbürgerungsquote jedoch nur bei 1,5 gelegen. Die höchsten Quoten wurden in Schweden mit 6,7 Einbürgerungen je 100 ansässige Ausländer und Portugal (5,2) verzeichnet.