Lastwagen rast in Stände - mindestens 15 Tote in Indien

Ein Lastwagen hat bei einem Ausweichmanöver im Südosten Indiens einen Unfall mit mindestens 15 Toten verursacht. Der Truck kam in der Ortschaft Yerpedu im Staat Andhra Pradesh von der Straße ab, riss einen Strommasten um und raste in Straßenstände und Fußgänger, wie die Nachrichtenagentur IANS am Freitag berichtete. Mehr als 20 Menschen seien verletzt worden, sagte eine Sprecherin der Polizei im Bezirk Tirupati.