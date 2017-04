Explosion am Kupferbergwerk in Republik Baschkirien, ein Mensch tot

An einer Aufbereitungsanlage in der Stadt Sibai in der russischen Teilrepublik Baschkortostan ist es zu einer Ammonium-Explosion gekommen. Sie ereignete sich am Kupferbergwerk in einer Tiefe von 509 Metern und forderte ein Menschenleben, zwei weitere wurden verletzt, schreibt RIA Nowosti. Das russische Katastrophenschutzministerium bestätigte den Vorfall. Als vorläufiger Grund für das Unglück wurde die Nichteinhaltung der Sicherheitsvorschriften beim Anbringen eines Sprengsatzes genannt.