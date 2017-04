Zwei tote Kinder in Baden-Württemberg entdeckt

Quelle: www.globallookpress.com Zwei tote Kinder in Baden-Württemberg entdeckt

In einer Wohnung im süddeutschen Bundesland Baden-Württemberg sind am Freitagmorgen die Leichen von zwei Kindern gefunden worden. Einem Polizeisprecher in Reutlingen zufolge ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft in dem Fall. Bei den toten Kindern aus Unterensingen handele es sich um einen Jungen und ein Mädchen im Alter von vier und acht Jahren, hieß es. Zu den Eltern machten die Ermittler zunächst keine Angaben.