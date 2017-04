Weiteres Opfer des Terroranschlags in Sankt Petersburger Metro gestorben

Am Freitag ist noch eine Frau an den Folgen ihrer Verletzungen nach dem Terroranschlag auf die Sankt Petersburger U-Bahn im Krankenhaus gestorben. Das gab die Vize-Bürgermeisterin der Stadt, Anna Mitjanina, via Twitter bekannt. Als Geburtsjahr der Verstorbenen wird 1960 angegeben.