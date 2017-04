UN-Generalsekretär besorgt über Entwicklung in Venezuela

UN-Generalsekretär António Guterres hat sich besorgt über den blutigen Machtkampf mit Massendemonstrationen in Venezuela gezeigt. "Wir rufen dazu auf, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die Spannungen zu verringern und weitere Zusammenstöße zu verhindern", sagte er laut Mitteilung am Donnerstag in New York. Regierung und Opposition müssten wieder einen konstruktiven Dialog aufnehmen.