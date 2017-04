Mossul: Führender C-Waffen-Experte des IS tot

Bei der Offensive auf West-Mossul hat die irakische Polizei eine Rakete auf eine unterirdische Stellung der Terrormiliz „Islamische Staat“ abgeschossen und dabei den Kämpfer Ahmed Abu Ghaz umgebracht. Er soll für Chemiewaffen in der Gruppierung zuständig gewesen sein, gab der Polizeigeneral Raed Shaker Jawdat laut dem Nachrichtenportal Iraqi News bekannt. In der letzten Zeit hatten die Terroristen in Mossul mehrmals Chlorgas eingesetzt.