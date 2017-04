Baschar al-Assad dementiert Medienberichte über Festnahme des IS-Chefs Abu Bakr al-Baghdadi

Quelle: www.globallookpress.com IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi an syrisch-irakischer Grenze gefasst?

Der syrische Präsident Baschar al-Assad hat die Gerüchte widerlegt, dass der Anführer der Terrormiliz "Islamischer Staat", Abu Bakr al-Baghdadi, an der syrisch-irakischen Grenze gefasst worden sei. „Nein, das ist nicht wahr. Jedenfalls kontrolliert dort die Grenze der IS. Sie ist weder syrisch noch russisch noch westlich noch US-amerikanisch“, zitiert ihn die Nachrichtenagentur RIA Nowosti. Weil diese Gegend ausschließlich von der Terrormiliz gehalten wird, sei al-Baghdadi dort in Sicherheit.