Russlands Oberstes Gericht stuft Zeugen Jehovas als extremistische Organisation ein

Quelle: Sputnik

Russlands Oberstes Gericht hat die Tätigkeit der sogenannten Leitungszentrale der Zeugen Jehovas in Russland für extremistisch befunden und die Organisation verboten. Das Vermögen wurde zugunsten des Staates konfisziert. Die Leitung der Religionsgemeinschaft kann noch in Berufung gehen. In diesem Fall wird das Urteil bis auf Weiteres nicht in Kraft treten.