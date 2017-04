Das multinationale NATO-Bataillon tritt seinen Dienst in Estland an

Quelle: Reuters Das multinationale NATO-Bataillon tritt seinen Dienst in Estland an

Am Donnerstag hat das in dem estnischen Tapa stationierte multinationale NATO-Bataillon seinen Dienst angetreten. An der feierlichen Zeremonie beteiligten sich Präsidentin Kersti Kaljulaid, Premierminister Jüri Ratas, Verteidigungsminister Margus Tsahkna und andere hochrangige estnische Politiker. Anwesend waren auch die Verteidigungsminister Großbritanniens und Dänemarks sowie ranghohe NATO-Vertreter.