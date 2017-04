US-Magazin Time listet Wladimir Putin unter 100 einflussreichsten Personen auf

Russlands Präsident Wladimir Putin hat es in diesem Jahr wieder in die Time-Rangliste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten geschafft. Das Ranking ist in fünf Kategorien eingeteilt: Wegbereiter, Künstler, Führer, Titanen und Ikonen. Das russische Oberhaupt belegt die 15. Zeile in der Führer-Liste. Jede Persönlichkeit wird in einem extra dafür entworfenen Profil charakterisiert. Den Text über Wladimir Putin hat der Ex-Präsident der UdSSR, Michail Gorbatschow, verfasst.