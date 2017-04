BMW steigert Vorsteuergewinn im ersten Quartal kräftig

Quelle: Reuters BMW steigert Vorsteuergewinn im ersten Quartal kräftig

Sondereffekte haben dem Autobauer BMW im ersten Quartal zu einem Gewinnsprung verholfen. Das Vorsteuerergebnis sei um 27 Prozent auf drei Milliarden Euro geklettert, teilte der Konzern am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mit. BMW profitierte nach eigenen Angaben vor allem von positiven Bewertungseffekten, unter anderem im Zusammenhang mit der Beteiligung von neuen Investoren am Kartendienst Here.