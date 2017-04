Emirates reduziert Flüge in die USA

Die Fluggesellschaft Emirates reduziert ab Mai ihre Flüge in die Vereinigten Staaten und begründet das mit sinkender Nachfrage. Die in dem Emirat Dubai ansässige größte Fluglinie des Nahen Ostens machte in einer Mitteilung die verschärften Sicherheits- und Visabestimmungen dafür verantwortlich. Emirates werde die Flüge zu fünf ihrer zwölf US-Ziele reduzieren.