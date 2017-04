Russlands Geheimdienste zerschlagen eine Fälscherbande, die 1.500 Migranten „legalisiert“ hat

Quelle: Sputnik Russlands Geheimdienste zerschlagen eine Fälscherbande, die 1.500 Migranten „legalisiert“ hat

Russlands Geheimdienste haben in Twer eine Fälscherbande ausgehoben, deren Mitglieder illegale Einwanderer unter anderem mit falschen Arbeitserlaubnissen versahen. Die Täter hatten mindestens 1.500 Migranten illegal anmeldetet, verlautete am Donnerstag aus der Regionalabteilung des Inlandsgeheimdienstes FSB. Die Gruppe habe über eine längere Zeit agiert, indem sie den Aufenthalt illegaler Einwanderer durch Anmeldung in Herbergen „legalisiert“ habe. Die Untersuchung dauere an.