Australische Regierung erschwert Einbürgerungsverfahren

Quelle: www.globallookpress.com Australische Regierung erschwert Einbürgerungsverfahren

Australien will künftig nur noch Ausländern mit guten Englischkenntnissen die Einbürgerung ermöglichen. Der konservative Premierminister Malcolm Turnbull kündigte am Donnerstag in der Hauptstadt Canberra härtere Sprachtests für Ausländer an, die in dem 23-Millionen-Einwohner-Land die Staatsbürgerschaft erwerben wollen. Damit soll geprüft werden, ob die Kandidaten mit der englischen Sprache sowohl schriftlich als auch mündlich zurechtkommen.