Quelle: Reuters Schwere Ausschreitungen bei Protesten in Venezuela

Bei einer Massendemonstration gegen die venezolanische Regierung ist es in der Hauptstadt Caracas zu schweren Ausschreitungen gekommen. Ein Demonstrant wurde am Mittwoch von einem Schuss in den Kopf getroffen und kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Später wurde berichtet, dass er seiner Verletzung erlag. Die Opposition machte Milizen der Sozialisten für den Tod des Demonstranten verantwortlich. Die Polizei setzte Tränengas ein, um Demonstranten auseinanderzutreiben.