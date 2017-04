Sergei Lawrow zu Jean-Marc Ayrault: "Moskau hält den Vorfall in Chan Schaichun für eine Provokation"

Quelle: Sputnik Sergei Lawrow zu Jean-Marc Ayrault: "Moskau hält den Vorfall in Chan Schaichun für eine Provokation"

Russlands Außenminister Sergei Lawrow hat in einem Telefongespräch mit seinem französischen Amtskollegen Jean-Marc Ayrault am Mittwoch erneut eine objektive und unabhängige Untersuchung des mutmaßlichen C-Waffeneinsatzes in Syrien gefordert. Russland halte den Vorfall in Chan Schaichun für eine Provokation, die den Waffenstillstand im Land untergraben solle. Russland trete konsequent für die Achtung des Völkerrechtes und gegen jede Einmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten ein.