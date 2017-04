US-Tennisspielerin Serena Williams ist schwanger

Die weltberühmte US-Tennisspielerin Serena Williams erwartet ein Baby. Medien haben am Mittwoch ein Snapchat-Selfie der Sportlerin veröffentlicht. Auf dem Foto ist zu sehen, dass der Bauch von Serena Williams rundlicher geworden ist. Unten steht die Aufschrift „20 Wochen“. Ende 2016 hat sich die Tennisspielerin mit dem US-Geschäftsmann und Reddit-Gründer Alexis Ohanian verlobt.

Serena Williams gilt als die erfolgreichste Tennisspielerin der sogenannten Open Era seit 1968. In ihrer Karriere gewann sie bislang 23 Grand-Slam-Turniere im Einzel, 14 im Doppel und zwei im Mixed. Im 2012 gewann sie olympisches Gold im Einzel. Drei weitere Goldmedaillen gewann sie in den Jahren 2000, 2008 und 2012 im Doppel an der Seite ihrer älteren Schwester Venus Williams. Fünfmal beendete die renommierte Sportlerin eine Saison auf Platz 1 der Tennisweltrangliste. Sechsmal wurde sie von der International Tennis Federation (ITF) zur Spielerin des Jahres gekürt.