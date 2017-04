Ranghoher Parteikollege von Spaniens Regierungschef Mariano Rajoy wegen Korruption festgenommen

Der Ex-Präsident der Autonomen Gemeinschaft Madrid, Ignacio González, ist im Zusammenhang mit einem Korruptionsskandal bei den öffentlichen Wasserwerken der Region festgenommen worden. Neben dem Politiker der Volkspartei (PP) um Regierungschef Mariano Rajoy nahm die Polizei am Mittwoch elf weitere Menschen in Gewahrsam, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Den zwölf Verdächtigen wird unter anderem Unterschlagung, Geldwäsche und Betrug zur Last gelegt.