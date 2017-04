FSB verhaftet Bruder des mutmaßlichen Drahtziehers des Terroranschlags in Sankt Petersburg (Symbolbild)

Der russische Inlandsgeheimdienst FSB hat in Moskau den älteren Bruder des mutmaßlichen Drahtziehers des Terroranschlags in Sankt Petersburg verhaftet, berichtet die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf die Behörde. Bei dem Mann handelt es sich demnach um Akram Asimow, geboren 1988. Der mutmaßliche Komplize von Abror Asimow soll Geld für den Terroranschlag überwiesen und einen Kommunikationskanal mit internationalen Terrororganisationen aufrechterhalten haben.

Einer der mutmaßlichen Drahtzieher des Anschlags auf die St. Petersburger U-Bahn, Abror Asimow, war am 17. April in der Stadt Odinzowo bei Moskau verhaftet worden. Der 27-jährige Mann aus Zentralasien soll den Attentäter Akbardschon Dschalilow trainiert haben. Der Terrorist hatte den Sprengstoff in einem Zugabteil der U-Bahn hinterlassen und war bei dem Anschlag ums Leben gekommen.