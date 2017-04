Spanische Polizei hebt Drogen- und Menschenhändlerbande aus

Quelle: Reuters Spanische Polizei hebt Drogen- und Menschenhändlerbande aus (Archivbild)

Die spanische Polizei hat eine chinesische Drogen- und Menschenhändlerbande ausgehoben. In den vergangenen Tagen wurden in den Regionen Navarra und Katalonien 25 Bürger des asiatischen Landes festgenommen. Weitere Festnahmen würden nicht ausgeschlossen, hieß es in den örtlichen Behörden.