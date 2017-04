Hochrangige indische Politiker wegen Verschwörung angeklagt

Quelle: Reuters Aktivisten der regionalen indischen Partei Samajwadi verbrennen Bildnisse der führenden BJP-Vertreter am 6. Dezember 2000 in Kalkutta

Der Oberste Gerichtshof in Indien hat am Mittwoch den Weg frei gemacht für eine Anklage gegen hochrangige Mitglieder der Regierungspartei Bharatiya Janata (BJP). In dem Prozess soll die Rolle der Männer während eines Angriffs auf eine Moschee verhandelt werden, bei dem vor rund 25 Jahren mehr als 2.000 Menschen gestorben sind. Der Gruppe um den Mitgründer der Partei, L. K. Advani, wird vorgeworfen, den Angriff auf die Moschee durch aufhetzende Ansprachen angezettelt zu haben.