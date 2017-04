Belgien bestätigt Terrorermittlungen gegen Verdächtigen von Marseille

Einer der Verdächtigen der vereitelten Anschlagspläne in Frankreich ist seit Längerem im Visier der belgischen Behörden, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Die Staatsanwaltschaft in Brüssel bestätigte am Mittwoch ein Ermittlungsverfahren gegen den in Frankreich festgenommenen Clement B.. Der Mann sei für ein Verhör zur Fahndung ausgeschrieben gewesen. Doch gebe es seit Ende 2015 in Belgien keine Spur mehr von ihm.