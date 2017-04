Britisches Parlament beschließt Neuwahlen am 8. Juni

Das britische Parlament hat beschlossen, dass die vorgezogene Neuwahl am 8. Juni stattfindet, wie es am Vortag Premierministerin Theresa May vorgeschlagen hat. Dafür waren 522 Abgeordnete, 13 dagegen. Somit bekam die Ministerpräsidentin eine Zweidrittelmehrheit im Rahmen des Fixed Term Parliament Act von 2011, um noch vor 2020 eine erneute Wahl durchzuführen. Vor der Abstimmung haben die Parlamentarier etwa anderthalb Stunden über die Neuwahl debattiert. Am 3. Mai wird das Parlament aufgelöst.