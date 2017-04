Erster mongolischer Satellit erreicht Erdumlaufbahn

Quelle: Sputnik Erster mongolischer Satellit erreicht Erdumlaufbahn (Symbolbild)

Die Mongolei hat an diesem Mittwoch ihren ersten Satelliten ins All geschickt. Der künstliche Erdtrabant heißt Mongol Sat-1. Mit dessen Hilfe will der Staat seine Möglichkeiten im Fernseh- und Telekommunikationsbereich erweitern, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.