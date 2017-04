Frauke Petry verzichtet auf Kandidatur bei Bundestagswahl

AfD-Chefin Frauke Petry hat drei Tage vor dem Wahlparteitag auf die Spitzenkandidatur bei der Bundestagswahl verzichtet. Es werde in der Parteispitze kolportiert, sie würde diese Position anstreben, erklärte sie via Facebook. "Um allen Spekulationen diesbezüglich ein Ende zu bereiten, nutze ich daher die Gelegenheit dieser Video-Botschaft um eindeutig zu erklären, dass ich weder für eine alleinige Spitzenkandidatur noch für eine Beteiligung in einem Spitzenteam zur Verfügung stehe", so Petry.