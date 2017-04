Russische Bergungskräfte suchen nach Überlebenden bei Schiffbruch im Schwarzen Meer

Quelle: Sputnik

Das russische Katastrophenschutzministerium setzt die Rettungsoperation nach einem Schiffbruch im Schwarzen Meer fort. Am frühen Mittwochmorgen ist unweit der Straße von Kertsch das Trockenfrachtschiff Geroi Arsenala untergegangen. Der Frachter hatte Getreide an Bord und war unterwegs in die Türkei. Die Mannschaft war international: zwei Russen, neun Ukrainer und ein Georgier. Das Schiff fuhr unter der Flagge Panamas.