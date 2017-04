Fahrgastrekord bei Fernbussen zu Ostern in Deutschland

Quelle: www.globallookpress.com Fahrgastrekord bei Fernbussen zu Ostern in Deutschland

An den Osterfeiertagen fuhren so viele Gäste beim Marktführer Flixbus mit wie noch nie in der Unternehmensgeschichte. Im Vergleich zu derselben Periode im Vorjahr sei ihre Anzahl im deutschsprachigen Raum um zehn Prozent gestiegen, teilte das Unternehmen mit. Der bisherige Rekord aus der Weihnachtszeit 2016 sei klar übertroffen worden. Allein an Gründonnerstag zählte das Unternehmen 70 Prozent mehr Fahrgäste als in der Woche zuvor.