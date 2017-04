Frankreich verstärkt Sicherheitsmaßnahmen im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen

Nach dem vereitelten Terroranschlag in Frankreich werden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt. Das berichteten französische Medien am Mittwoch. Innenminister Matthias Fekl hatte bereits angekündigt, dass die Präsidentenwahl an diesem Sonntag von 50.000 Polizisten und Soldaten geschützt werden soll. Die entscheidende Stichwahl ist für den 7. Mai geplant.