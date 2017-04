Neuseeland führt strengere Kontrollen für ausländische Arbeitskraft ein

Neuseeland will künftig weniger Einwanderer ins Land lassen. Die rechtsliberale Regierung des Pazifikstaates kündigte am Mittwoch an, bei der Vergabe von Aufenthaltsrechten stärker auf qualifizierte Ausbildung zu achten. Ungelernte Arbeiter sollen nur noch maximal drei Jahre bleiben dürfen. Besser qualifizierte Ausländer mit einem Job-Angebot sollen nachweisen müssen, dass sie mehr als das Durchschnittseinkommen verdienen. Dieses liegt derzeit bei 48 859 Neuseeland-Dollar (etwa 32 100 Euro).