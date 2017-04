Zwei Terrorverdächtige in Marseille wegen Anschlagsplänen für Präsidentschaftswahl festgenommen

In Marseille wurden am Dienstag zwei Männer festgenommen, die der Vorbereitung eines Anschlags während der kommenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich verdächtigt werden, gab der Innenminister Matthias Fekl bekannt. Bei Hausdurchsuchungen wurde bei einem von ihnen eine Flagge der Terrormiliz „Islamischer Staat“ entdeckt. Die Polizei fand auch Sprengstoffe und Handfeuerwaffen, berichtete der Staatsanwalt von Paris Francois Molins bei einer Pressekonferenz.