Quelle: www.globallookpress.com Deutscher Top-Diplomat Achim Steiner wird Leiter des UN-Entwicklungsprogramms

UN-Generalsekretär António Guterres hat dem deutschen Diplomaten Achim Steiner vorgeschlagen, Leiter des UN-Entwicklungsprogramms UNDP zu werden. Dies verlautete aus dem Hauptsitz der Vereinten Nationen in New York am Dienstag. Zur Kandidatur muss noch die UN-Vollversammlung abstimmen, was eher eine Formalität ist.