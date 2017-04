IS-Drohne beschießt Deir ez-Zor, Frau und Kind tot

Die Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ haben den Bezirk al-Joura der syrischen Stadt Deir ez-Zor von einer Drohne aus beschossen, gibt die Nachrichtenagentur SANA bekannt. Zum Opfer des Angriffs wurden eine Frau und ein Kind. Weitere 26 Menschen, überwiegend auch Frauen und Kinder, erlitten Verletzungen. Sie seien auf dem Weg zu einer Trinkwasserstation getroffen worden.

Gouvernement Deir ez-Zor liegt im Osten Syriens in der Wüste und grenzt an den Irak. Seit Monaten wird es von erbitterten Gefechten zwischen den Regierungstruppen und der Terrormiliz „Islamischer Staat“ erschüttert. Mehrere Straßen sind von Extremisten gesperrt, sodass Lebensmittel für die Zivilbevölkerung nur per Luftfracht geliefert werden können. Russisches Militär führt in der Region immer wieder humanitäre Initiativen durch.