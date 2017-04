Polizei nimmt zwei Männer in Südfrankreich wegen Anschlagsplänen fest

In Frankreich sind zwei Männer festgenommen worden, die einen Anschlag während der Präsidentschaftswahlen geplant haben sollen. Die Verdächtigen seien in der Stadt Marseilles im Südosten des Landes festgenommen worden, verlautete am Dienstag aus dem Innenministerium. Einer der beiden habe sich dem radikalen Islam zugewandt, als er eine Gefängnisstrafe verbüßt habe. Nach Angaben aus Justizkreisen werde eine Mietwohnung durchsucht.