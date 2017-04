Femen-Aktivistinnen wollten Marine Le Pen mit Oben-ohne-Protest provozieren

Zwei Aktivistinnen der feministischen Gruppe Femen haben versucht, einen Auftritt der französischen Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen am Montagabend in Paris zu stören, berichtet der Fernsehsender BFMTV. Eine Femen-Angehörige konnte zwar die Bühne mit einem Blumenstrauß in der Hand besteigen. Die Leibwächter der Front-National-Führerin führten die Aktivistin jedoch schnell ab.