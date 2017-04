Russland verteilt in Syrien knapp fünf Tonnen Hilfsgüter

Quelle: Sputnik Russland verteilt in Syrien knapp fünf Tonnen Hilfsgüter

Das russische Zentrum für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien hat in den vergangenen 24 Stunden zwei humanitäre Operationen in den Gouvernements Aleppo und Damaskus durchgeführt. Unter 2.700 notleidenden Syrern wurden knapp fünf Tonnen humanitäre Hilfe verteilt. Darüber hinaus warfen russische Flugzeuge über dem ostsyrischen Deir ez-Zor 21,3 Tonnen UN-Hilfsgüter ab, die die internationale Organisation gespendet hatte.