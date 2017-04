Ecuadors Oberstes Wahlgericht lehnt komplette Neuauszählung nach Stichwahl ab

Quelle: www.globallookpress.com

Das Oberste Wahlgericht von Ecuador hat die komplette Neuauszählung der bei den Präsidentenwahlen am 2. April abgegebenen Stimmen abgelehnt, berichtet RIA Nowosti. Allerdings soll an diesem Dienstag eine teilweise Neuauszählung der Wahlzettel stattfinden. Auf Forderung der Opposition sollen insgesamt 1,2 Millionen Stimmen überprüft werden. Das Verfahren kann bis zu zwölf Stunden in Anspruch nehmen.