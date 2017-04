Paraguays Präsident Horacio Cartes verzichtet auf Wiederwahl

Quelle: Reuters

Paraguays Staatschef Horacio Cartes hat nach einer Protestwelle seine Pläne für eine Wiederwahl aufgegeben, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Er werde auf keinen Fall 2018 für eine zweite Amtsperiode kandidieren, erklärte der Politiker in einem offenen Brief an den Erzbischof von Asunción, Edmundo Valenzuela. "Ich hoffe, dass diese Geste des Verzichts der Vertiefung des Dialogs und dem friedlichen Zusammenleben der Paraguayer dienen wird", schrieb der Präsident.