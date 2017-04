US-Gericht verurteilt Brasiliens Konzern Odebrecht zu Milliardenstrafe

Der brasilianische Mischkonzern Odebrecht ist in den USA wegen eines Schmiergeldskandals zu einer Strafe von rund 2,6 Milliarden Dollar verurteilt worden, berichtet Reuters. 2,39 Milliarden Dollar sollen in Brasilien gezahlt werden, 93 Millionen Dollar an die USA und weitere 116 Millionen Dollar an die Schweiz, beschloss ein Richter in New York. Odebrecht soll Schmiergeld in Höhe von 788 Millionen Dollar in zwölf Ländern gezahlt haben, um somit an lukrative Aufträge heranzukommen.