Sigmar Gabriel verlangt höhere Finanzierung für Balkanstaaten

Außenminister Sigmar Gabriel hat mehr finanzielle Unterstützung der EU für die Beitrittskandidaten auf dem Balkan gefordert. Europa könne noch wesentlich mehr tun, um die Lebenssituation der Menschen dort zu verbessern, sagte er bei einem Besuch in der albanischen Hauptstadt Tirana. Dafür seien Investitionen in die Infrastruktur, Bildung, Forschung sowie die wirtschaftliche und soziale Entwicklung nötig. "Dafür wollen wir uns als Bundesregierung einsetzen, dass dort mehr passiert", so Gabriel.